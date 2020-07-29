國發會「智慧政府推動策略計畫」中的MyData數位服務個人化平台於今(29)日試營運上線，台新金(2887)旗下台新銀行總經理尚瑞強表示，台新銀行是國發會首波試辦銀行，民眾已可於台新銀行網站直接授權使用MyData資料進行線上申請信用卡、信貸、車貸及房貸等，亦可進行戶藉資料維護，大幅簡化及加速申辦流程，民眾亦可免除舟車勞頓及等候資料來往的時間。

國發會「智慧政府推動策略計畫」中的MyData數位服務個人化平台，將提供民眾跨機關資料介接與共享服務，政府數位服務的便捷，將帶給民眾效率及便利。現在，民眾只需於線上進行身分驗證、同意並授權下，即可授權銀行取得政府機關已開放的各項個人資料，於線上申辦各項金融業務時將更快速又方便。

尚瑞強表示，以貸款申請為例，如民眾有資金需求，僅須透過自然人憑證身分驗證即可即時完成授權，MyData平台即會將其個人所得、財產資料、勞保投保資料及車籍證明文件以安全加密方式，依民眾的選擇傳輸至台新銀行，快速辦理各類貸款產品，無須親臨勞保局或監理站等單位申請證明文件，有效提升申辦效率，幫助有資金需求的民眾快速取得所需資金。而對於民眾常使用的信用卡線上申辦服務，可同樣透過MyData平台取得勞保資料，當作申辦信用卡提供的財力證明。

除此之外，台新銀行客戶更可透過MyData服務進行個人基本資料更新，可將MyData平台資料一次性自動更新，省下民眾逐一手動輸入流程，也降低偽冒或人工錯誤的風險。尚瑞強強調，開放資料已是發展趨勢，透過與國發會的合作，可建立起更開放、更便捷的友善金融環境。過去申辦金融服務常需提供「列印身分證影本」，MyData服務上線後，可透過雲端讀取資料，以API串接銀行資料庫，未來更可結合數位身分證進行身分驗證，讓申辦金融產品更加便捷。

(時報資訊)