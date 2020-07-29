《港股》陸股大漲 恆指收高0.45％ 16:482020/07/29 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然隔夜美股收黑，但受到中國股市大漲激勵，周三香港股市走高，終場恆生指數上漲0.45%，收在24883.14點。國企股(H股)收漲0.32%，為10184.41點。匯豐控股收2.7%，領漲藍籌股。中生製藥收跌1.5%，在藍籌中表現最差。 上證指數周三收漲逾2%，深證成指大漲逾3%，為港股帶來提振。 被喻為港版那斯達克的恆生科技股指數收漲1%，主要成分股漲跌不一，華虹半導體大漲13%，中芯國際漲9%，新東方在線預期全年淨損暴增，股價重挫7.6%。 (時報資訊) #大漲 #收漲 #港股 #周三 #港版 也許您會感興趣 財經熱門新聞 撐不住！吉野家1年暴虧25億 全球將關150家店 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 蘋果不爽被坑！今年OLED面板找三星死敵下單 - 財經 蘋果大爆發！2關鍵助攻 iPhone上季在陸銷量暴增225％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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