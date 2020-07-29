雖然隔夜美股收黑，但受到中國股市大漲激勵，周三香港股市走高，終場恆生指數上漲0.45%，收在24883.14點。國企股(H股)收漲0.32%，為10184.41點。匯豐控股收2.7%，領漲藍籌股。中生製藥收跌1.5%，在藍籌中表現最差。

上證指數周三收漲逾2%，深證成指大漲逾3%，為港股帶來提振。

被喻為港版那斯達克的恆生科技股指數收漲1%，主要成分股漲跌不一，華虹半導體大漲13%，中芯國際漲9%，新東方在線預期全年淨損暴增，股價重挫7.6%。

(時報資訊)