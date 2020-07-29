送這給老爸！長榮航空為滿足旅客想出國的心情，特別選定8月8日父親節當天，推出「長榮航空『類出國』新體驗」專案航班，以超人氣的Hello Kitty夢想機陪大家一起圓夢出國去，除了提供機上免付費Wi-Fi文字訊息服務，並致贈搭機旅客獨家好禮，一定會讓Hello Kitty迷、航空迷及熱愛出國的民眾驚喜連連。

為讓所有旅客留下難忘的美好回憶，長榮航空8月8日飛航的類出國專案航班，特別選定BR-5288(我愛爸爸)為班號，提供5,288元(含稅)的經濟艙超值優惠價，只要再加價1,000元，便能享受寬敞舒適的商務艙。

長榮航空表示，因應暑假期間親子旅遊需求，本次類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，飛時約2小時45分鐘，飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，與一般國際航班不同，飛行高度為2萬~2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。機上餐點更是精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

長榮航空為了讓旅客享受長途旅程的氛圍，搭乘BR-5288「類出國專案航班」的旅客，都可以獲得多項超值好禮，更破天荒的讓旅客一次蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，並加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包，另外還有多款長榮航空與三麗鷗聯名之獨家驚喜小禮物，讓每位搭機的旅客滿載而歸。

8月8日，想要到哪裡歡度父親節呢？長榮航空類出國之旅，讓您美夢成真，無論是孝敬爸爸、體貼老公、犒賞自己或是全家出遊、好友結伴，歡迎大家一起來搶購，就讓長榮航空Hello Kitty夢想機陪您一起圓夢出遊去！更多購票資訊請洽長汎、康福、雄獅、東南、喜鴻、五福、世邦、百威及加利利等9家旅行社。

(中時 )