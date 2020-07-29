勞動局於今年7月16日起辦理3梯次「甲種職業安全衛生業務主管」教育訓練課程。勞動局局長陳信瑜表示透過教育訓練，希望能降低職災發生率，而本府機關必須以身作則，積極配合辦理職業安全衛生業務，共同為達成「健康職場」、「安全環境」及「工作零職災」等願景目標努力。

面對勞動環境的變遷、勞動意識逐漸抬頭，臺北市政府除積極宣導相關法令政策以強化工作者生理及心理健康之保護、加強實施勞動檢查進而改善勞動環境外，亦將致力於推動並協助企業落實職場安全健康，並秉持「由內而外、由公而私」之原則，加強橫向聯繫結合各機關共同減災。

有鑑於職災預防應從落實安全衛生管理及做好教育訓練工作著手，本府部分機關雖依勞動部109年9月26日勞職授字第1030201348號「適用職業安全衛生法部分規定之事業範圍」公告，毋須置職業安全衛生人員，惟考量人員未受相關訓練，在推動機關職業安全衛生事項上會遭遇一定程度之困難，故勞動局在優於法令規定下，輔導北市府各機關於2019至2022年間設置職業安全衛生業務主管，以順利推動職業安全衛生事宜，並於今年7月16日起由本市勞動檢查處委外辦理3梯次「甲種職業安全衛生業務主管」教育訓練課程，協助各機關落實設置職業安全衛生人員，以加強參訓人員對職業安全衛生法令瞭解及提升其職業安全衛生意識，進而落實各機關之職業安全衛生教育訓練並強化安全衛生管理。

勞動局局長陳信瑜強調職業安全衛生人員負責督導、擬訂、規劃及推動安全衛生管理等事項，是機關落實職業安全衛生的靈魂人物，若能接受適當教育訓練，就能降低職災發生率，營造健康安全的職場環境。

(工商 )