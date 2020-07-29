為落實蔡總統「投資青年四大政策」，行政院規劃600億青年創業優惠貸款，由經濟部、文化部及農委會合作辦理，協助新創、微創、文創及農創業者取得營運資金，其中新創、微創優惠貸款8月1日開辦。

經濟部修正「青年創業及啟動金貸款要點」，貸款對象為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年之事業，且負責人需年滿20至45歲，並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少二十小時或取得二學分證明；貸款額度開辦費用最高200萬元、週轉性支出最高400萬元、資本性支出最高1,200萬元；本項貸款利率以中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加0.575％，機動計息（目前為1.42％）；保證條件為準備金及開辦費用最低9成、最高9.5成，週轉性及資本性支出最低8成、最高9成。

另對於本項貸金額100萬元以下的融資案，將以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施包括：前五年利息全額補貼、信保基金提供最高10成融資保證、簡化申貸程序，以表格申請取代計畫書，於資料完備後7日內完成審查、由臺灣中小企業銀行擔任專責銀行，提供單一窗口諮詢，並由專人做申請服務，各公民金融機構將陸續加入辦理，實施期程自2020年8月1日起至2023年12月31日止。

(工商 )