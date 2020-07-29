蘇格蘭福爾柯克一間烤肉店遇上怪力女婦人大肆鬧場。21日這位婦人因不明原因跑到餐廳裡鬧事，不僅髒話伺候店員，還破壞店內設施；她身穿大U領的上衣，過程中不停把胸部擺在桌上，還伸手抓住店員領口，隨後更倒在地板上製造自己被性侵的假象，警方則到場後立即將其逮捕。

據《每日郵報》報導，這起案件發生在蘇格蘭福爾柯克（Falkirk），一位33歲的婦人在烤肉店因不明原因鬧事，不僅失控砸壞店內玻璃，價值約7000英鎊（台幣26.5萬元），她一邊辱罵店員時，還不停捧著自己的雙峰，將「胸器」擺在桌上，還粗魯抓住店員領口狂扯，隨後更倒在地板上偽裝自己遭性侵，行為荒唐。

這名女子在法庭上坦承自己的犯行，並將於下個月被判刑。店長更驚恐表示，開店12年從來沒遇過這種事，讓他受到超級大的驚嚇，才讓他們不得不報警處理。

(中時新聞網)