仙氣女師爬不厭亭 寂寞公路一彎腰 網友暴動 16:542020/07/29 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英文講師「小花」（Rebeca）擁有天使臉孔、魔鬼身材，IG有超過13萬人追蹤。（照片來源：小花Rebeca IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小花分享爬不厭亭、寂寞公路的照片，微微一彎腰就放送福利給網友。（照片來源：小花Rebeca IG） 英文講師「小花」擁有仙氣外表。（照片來源：小花Rebeca IG） 老師都保守又嚴肅？那可不一定！擁有天使臉孔、魔鬼身材的英文講師「小花」（Rebeca），不吝在社群媒體分享各種美照，讓網友們看了直呼：「想報名上課！」。 小花日前貼出一張站在公路旁的照片，並標註不厭亭、瑞芳、寂寞公路。只見她微微一彎腰，裸色背心露出深溝，清涼大放送。 她並透露自己不斷進修學習新事物，包含「解剖學、量子醫學、顱骨學，淋巴系統各種醫學角度一堆專業說不完，還有版畫、衝浪、股票、房地產」，可見生活相當精采豐富。 (中時新聞網) #不厭亭 #寂寞公路 #彎腰 #瑞芳 #小花 #英文 #女師 也許您會感興趣 推薦閱讀 千年一遇絕美Coser突趴下 制服裙底被看光 發仙氣照回嗆酸民 14:532020/07/29 社會 前氣質主播V領洋裝太低胸！彎腰甜笑洩「渾圓」亮點 00:032020/07/25 星光 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 20:132020/07/27 社會 賴品妤爆乳吸睛上萬網友 同黨女立委讚：國會議員尺度真的辣 16:362020/07/29 政治 獨家專訪／女戰神找愛盼「琴瑟和鳴」 陳玉珍羞吐「這款男」最凍未條 19:082020/07/24 政治 俄羅斯爆紅「透明比基尼」護士 換身分跨行氣象主播 12:112020/07/26 社會 交通部政務次長王國材 開數位藥方 助觀光轉骨 04:102020/07/26 專題周報 溫兆倫昔告舊愛討50萬交往費 5歲女被說像舒淇他氣回「沒禮貌」 20:202020/07/25 娛樂 女騎士左臂刺「4國字」網全笑瘋：道盡辛酸血淚史 20:392020/07/23 日常 首次執導搞驚悚 戴夫法蘭科自肥揪妻當女一 07:472020/07/24 娛樂 社會熱門新聞 東港分局後詢室突昏迷 屏東酒駕女送醫後不治 - 社會 廚房有怪聲？忘了吃的蛋盒孵出20隻小鵪鶉 - 社會 半癱女自曝淪性奴 插尿管包尿布 慘遭「水電工」玩弄 - 社會 女大生穿情趣內衣 攝影師「血液集中」腦袋空 急擦槍下場慘 - 社會 A罩變E罩超滿意！正妹害羞自曝：洗澡忍不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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