小花分享爬不厭亭、寂寞公路的照片，微微一彎腰就放送福利給網友。（照片來源：小花Rebeca IG）

英文講師「小花」擁有仙氣外表。（照片來源：小花Rebeca IG）

老師都保守又嚴肅？那可不一定！擁有天使臉孔、魔鬼身材的英文講師「小花」（Rebeca），不吝在社群媒體分享各種美照，讓網友們看了直呼：「想報名上課！」。

小花日前貼出一張站在公路旁的照片，並標註不厭亭、瑞芳、寂寞公路。只見她微微一彎腰，裸色背心露出深溝，清涼大放送。

她並透露自己不斷進修學習新事物，包含「解剖學、量子醫學、顱骨學，淋巴系統各種醫學角度一堆專業說不完，還有版畫、衝浪、股票、房地產」，可見生活相當精采豐富。

(中時新聞網)