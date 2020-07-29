集集仲夏樂之夢，將於8月1日在火車站登場。（集集鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

暑假是觀光旅遊旺季，涵蓋童樂會、闖關吃冰、協力車競賽及綠色隧道健走的「集集仲夏樂之夢暨水資源宣導」系列活動，將於8月1日在集集火車站揭開序幕，並且延續到9月初的周末，陸續在鎮內各地登場。

集集鎮長陳紀衡表示，暑假期間，規畫適合攜伴郊遊、親子同遊、祖孫同樂等多元化體驗，讓家長與小朋友走到戶外，享受大自然，增進親子關係，孩子的歡樂與笑聲，將會讓小鎮更熱鬧多彩！

集集仲夏樂之夢，8月1日下午4點在集集火車站前廣場，開幕同時舉行童樂會，邀請大提琴女神「小亞」、氣球小丑魔術秀、YOYO哥哥姐姐帶動跳；8月15日下午2點，集集火車站前廣場，「闖關趣味行，集點蒐驚奇」闖關遊戲，成功達陣的民眾，就可以兌換集集在地冰品。

8月22日下午2點在集集國小，舉辦「同心協力，集心斷金」協力車趣味賽；9月6日清晨5點30分，「綠色隧道齊步走」健行活動，從集集火車站出發。

陳紀衡表示，希望透過仲夏樂之夢系列活動，將地方的觀光、文化與藝文結合，為集集小鎮注入新活力，歡迎全國各地遊客，暑假到集集，體驗小鎮風情；並藉此宣導水資源的重要性，讓民眾建立珍惜水資源、愛護水資源的觀念。

(中時 )