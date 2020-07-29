知名大賣場好市多除了商品份量大，吸引民眾，內用美食也是民眾光顧的一大原因。日前就有民眾分享，自己內用完畢要準備收拾垃圾時，突冒出一位阿姨好心對他說，「來，我幫你丟就好。」他沒多想的把空杯遞給阿姨，但下一秒結局讓他超崩潰。

有民眾發文表示，自己在好市多用餐完畢時遇到好心人幫他丟垃圾，沒想到下秒結局讓他超崩潰。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團)

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，自己用餐完後一個熱心的阿姨蹭到旁邊好心幫他丟垃圾，他還心想好市多真用心，用餐區還請個阿姨收拾餐具。「但後來愈想愈不對勁，怎可能工作人員穿碎花洋裝上班，猛然回頭一看，阿姨用我用過的杯子在裝飲料，臉上甚至透露著喜悅。」

看到這一幕，讓他崩潰的在心裡吶喊：「欸不是！阿姨不要！那是我用過啊！」他也錯愕地站在原地看阿姨大口大口的喝可樂，讓他傻眼表示，「地方阿姨真的無極限，一杯飲料不就20塊已...」

貼文一發，大批網友紛紛留言表示，「阿姨連用過的都不放過」、「五告胎歌」、「我下巴都掉了……」也有網有歪樓留言，「阿姨竊喜 喝掉小鮮肉的靈魂」、「他肖想你的杯子很久了，我不知道他用意何在，但是我知道，你一定是他的菜。」、「阿姨喝的不是可樂，是戀愛的滋味。」

(中時新聞網)