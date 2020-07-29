比利時知名時尚包品牌Kipling前美國女總裁霍洛瓦（Julie Dimperio Holowach）日前在海邊游泳時，突然遭遇大白鯊攻擊當場喪命，專家推測，大白鯊可能誤將穿著潛水衣的霍洛瓦當成海豹誤食。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，27日下午3時30分，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）接獲一起鯊魚襲擊事件，一名女子在緬因州（Maine）海邊游泳時，遭遇大白鯊襲擊。

當局原本並未公布死者身分，不過隔日證實，死者是居住在紐約市、現年63歲的時尚包品牌Kipling前美國女總裁霍洛瓦。

緬因州海洋資源部（Maine Department of Marine Resources）表示，當時霍洛瓦穿著潛水衣，和穿著藍色一件式泳衣的女兒在距離緬因州貝利島（Bailey Island）岸邊約18公尺遠的海裡游泳，目擊者描述，看到霍洛瓦和女兒在海中享受美好時光，突然間霍洛瓦開始胡亂揮動手臂，更有目擊者看到她疑似「被水下某個東西吐向空中」。

在看到母親消失在海面下後，霍洛瓦的女兒獨自游回岸邊求救，目擊者指出，她女兒最後癱倒在沙灘上大聲呼救，2名在海上玩獨木舟的遊客見狀後，前往事發海域將霍洛瓦拉回岸邊，不過霍洛瓦仍被宣告當場死亡。

(中時新聞網)