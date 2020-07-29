不想生日被逮 毒品通緝犯衝頂樓揚言輕生

林姓通緝犯不想生日被逮，衝頂樓揚言輕生，女友到場苦勸才化解危機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

40歲林姓通緝犯藏身在桃園區春日路一棟大樓，桃園警方接獲情資前往，林男一見到員警就往頂樓衝，一度攀坐在女兒牆上和員警對峙，員警不斷勸說，發現正好是他生日，勸說不要再生日做傻事，女友也帶著飲料現身，終讓林男卸下心防，乖乖配合，桃警依法解送歸案。

桃園警察分局埔子派出所員警29日10點多循線前往桃園區春日路一棟大樓，查緝40歲因毒品案遭通緝的林姓男子，孰料林男一發現員警，立即由2樓狂奔至8樓頂樓，攀坐在女兒牆上，揚言跳樓，還聲稱今天是自己的生日，不想在生日這天被抓，畫面險象環生。

「不要生日變忌日！」員警連忙安撫林男的情緒，勸導他不需要激動，並通知林男女友到場協助勸說，等待期間員警不斷和林男閒聊，舒緩緊張氣氛，還詢問他：「要不要吃蛋糕？」，果真慢慢卸下林男緊繃的情緒。

林男女友不久也帶著飲料到場勸說，員警並透過電話和林母取得聯繫，一番親情喊話，林男終於卸下心防，答應配合員警接受逮捕，桃警依法將林男解送地檢署歸案。

(中時 )