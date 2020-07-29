國際新冠肺炎疫情尚未趨緩，世界職業網球協會ATP和世界職業女網協會WTA日前已經宣佈今年原定在中國大陸舉辦的賽事全部取消，而從2012年開賽至今已經完成8屆的高雄海碩男子網球公開賽，今天也確定無法在今年9月20日於高雄巨蛋如期開打。

台灣目前新冠肺炎疫情比其他國家穩定，不過衛生福利部疾病管制署針對外籍人士入境相關檢疫、隔離政策仍相當嚴格，國際知名好手來台參賽因此意願受到限制，台北羽球公開賽今天稍早已經停辦今年賽事，海碩集團與中華民國網球協會討論過後，也決定今年海碩男網停辦，至於台北海碩女網賽事，待8月中公布最後決定。

海碩集團與網協補充，基於國際賽事行程排擠，以及選手國際往來之疫情管控不確定性，雖然有部份國際賽事陸續恢復比賽，但在顧及國內外選手參賽狀況，以及選手、教練團隊、觀眾和賽會工作人員的健康和安全等多方考量下，只能無奈暫緩9月高雄海碩網球公開賽。

海碩集團與網協將隨時掌握國際職業賽現況，並與贊助單位保持互動，期許2020年底前能擇期順利推動相關國際賽事，或未來不排除以任何形式之公益活動辦理的可能性，以回饋球迷多年來的支持與關愛。

(中時 )