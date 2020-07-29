台中市北屯區全國加油站長，日前發現1台單車放在加油站逾2周，都無人認領，他一眼看出是有品牌的公路車且要價上萬元，於是決定將「被人遺忘」的單車，送至台中市警第五分局文昌派出所，交給警方處理，而警方循線查出單車是范姓女車主所有，通知前來認領。

文昌派出所指出，本月15日當天，員警曾家政備勤時接獲崇德路2段的全國加油站業者報案指稱，1台公路車放在的加油站內逾2周時間，單車未上鎖且無人認領，且公路自行車要價上萬元，擔心失主著急，請警方協助物歸原主。

警方表示，被人拾獲的美利達公路車外觀維持相當好，且自行車身上面有QR code碼，連結後會顯示車身號碼，警方便依照此車身號碼聯繫美利達公司協助代為連絡車主。

范姓女失主到派出所領取單車時表示，15歲兒子日前將自行車停在加油站，於是和朋友出遊，最後丈夫至北屯區將兒子接走，兒子完全忘記將自行車停放何處，不斷詢問也想不起來，沒想到沒上鎖的腳踏車，竟然還能找到，頻頻向警方道謝。

(中時 )