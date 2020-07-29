補教名師高國華事母至孝，他98歲的母親5年前在浴室不慎滑倒，造成右臀髖骨跌碎，後來他每天早上都會端一碗親熬雞湯給母親補身，再忙也不間斷，只希望能回報母親一手拉拔他們6兄弟姊妹長大的恩情。

高國華說母親對他的恩情無以回報，只希望在母親有生之年，盡一份為人子孝道，他說：「媽媽一輩子不辭辛勞的生育、養育我們六個兄弟姊妹，非常的辛苦，從來也沒有絲毫享受過，她以前白天在台北師專教書，回家還要做所有的家事，晚飯後還要陪六個孩子唸書，今天六個孩子小有成就，都是當年母親每天陪讀的功勞！」

高國華更回憶5年前母親不慎在浴室滑倒，造成右邊臀部髖骨跌碎，緊急送醫置換金屬的人工髖骨，必須依靠拐杖代步的那段煎熬時期，透露他後來開始按照祖父高樸齋拜師慈禧太后御廚所留下來的手稿，每天早上都會送一碗親熬雞湯給母親喝。

看著母親如今健康的模樣，高國華欣慰之餘，平時也不忘在課堂提醒學生要即時行孝，羊都有跪乳之恩，做兒女的，父母的養育之恩真的不能忘記。

(中時新聞網)