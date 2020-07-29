汪小菲懺悔大S「我欠她個婚禮」。(圖／翻攝自微博)

汪小菲和大S僅相戀49天，就於2010年底閃電登記結婚，隔年3月在三亞舉辦浪漫婚禮，如今10年過去，夫妻倆依舊幸福和樂，還湊足一對好字，近日汪小菲重遊結婚地，讓他感觸萬分，並向大S懺悔「我對不起她，我欠她個婚禮」。

汪小菲近日重遊三亞，並回憶當年帶老婆大S坐纜車卻恐高的往事，有網友留言問「想不想和大S再坐一次纜車」，他卻突懺悔「我對不起她，因為那年我請了幾個兄弟和家人與老婆吃涮羊肉，她就認定那天是婚禮了，但我喜歡熱鬧，又喜歡海，她配合我辦的婚禮，賓主盡歡，但是我欠她一個光腳在沙灘只有我們兩個人的婚禮」。

原來大S想辦低調溫馨婚禮，但汪小菲還是請了不少好友參加，包括政商名流等，隨後他再發文表示，「十年前我倆認識一個月，我請她和幾個好友在後海南門涮肉，鍾老師给我們拍的照片，她覺得那就是她夢想的婚禮了。」

不過汪小菲喜歡熱鬧，就邀請家人和眾多好友，「雖然她不喜歡高調，但家人都來，賓主都特別開心。十年後，我又回到了海棠灣，變化太大了，我欠她個婚禮，就我們兩個人光腳踩在沙灘上看海」。

(中時新聞網)