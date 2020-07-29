長榮航空類出國專案航班29日正式開賣。為讓所有旅客留下難忘的美好回憶，長榮航空8月8日飛航的類出國專案航班，特別選定BR-5288我愛爸爸為班號，提供5,288元（含稅）的經濟艙超值優惠價，只要再加價1,000元，便能享受寬敞舒適的商務艙。

國際旅遊市場瞬間停擺已超過半年，為滿足旅客想出國的心情，長榮航空特別選定8月8日父親節當天，推出「長榮航空『類出國』新體驗」專案航班，推出超人氣的Hello Kitty夢想機。

長榮航空表示，因應暑假期間親子旅遊需求，本次類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，飛時約2小時45分鐘，飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，與一般國際航班不同，飛行高度為2萬~2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

機上餐點更是精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

為了讓旅客享受長途旅程的氛圍，搭乘BR-5288「類出國專案航班」的旅客，都可以獲得多項超值好禮，更破天荒的讓旅客一次蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，還加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包，另外還有多款長榮航空與三麗鷗聯名之獨家驚喜小禮物。免稅品購物部分，推出免稅商品預購享全館7折優惠，2件85折，還可使用振興券。

購票資訊請洽長汎、康福、雄獅、東南、喜鴻、五福、世邦、百威及加利利等9家旅行社。

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