清華大學第1期蛙房落成，保育多種台灣原生種青蛙。（清大提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學蛙房第1批箭毒蛙已成功交配產卵。（清大提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學設立蛙房，培育台灣原生種莫氏樹蛙。（清大提供／陳育賢新竹傳真）

為保育已面臨生存危機的台灣原生蛙，清華大學生命科學系教授李家維推動台灣原生蛙保種計畫，並在清華大學設立了國內大學第1所蛙房，希望成為保育台灣原生蛙的中繼站，未來能夠孕育出蝌蚪回歸自然。

李家維表示，現今蛙類因棲地大量喪失、棲地被汙染而面臨空前的生存壓力，近半物種處於滅絕邊緣。國際組織發起蛙類的拯救計畫，預計募集4億美元，為1000種蛙續命，但成效不彰，根據紀錄從1980年起，已有120種以上的蛙類滅絕。

他說，台灣原生種的青蛙有36種，其中14種是台灣特有種，台灣獨有的蛙類，必須由我們自己拯救，因此他在清華大學設立第1期蛙房，希望能將台灣每1種蛙類都收入其中，第1步就從台灣原生種莫氏樹蛙開始。

蛙房目前計有12缸青蛙，數量約200隻，未來還會有第2期蛙房，空間更大，能夠高程度還原蛙類棲息地，青蛙數量也將增至500隻，最終目標是成功繁衍出蝌蚪並野放回歸大自然。

贊助蛙房的清華大學校友總會理事長蔡進步則表示，李家維去年向他提出成立蛙房的構想，他立即回應全力支持，李家維長期推動動植物保種計畫，深具專業與熱忱，建立蛙房的計畫才開展半年，成果就十分顯著，未來一定有聲有色。

李家維同時指出，目前全台只有台北市立動物園在做青蛙的保育計畫，台北市立動物園也送了3種南美洲箭毒蛙給清華大學，上周已成功孕育出第1批箭毒蛙卵，是清華大學蛙房培育出的第1代箭毒蛙。

除了南美洲箭毒蛙外，清華大學蛙房目前也培育台灣特有種莫氏樹蛙、台灣原生種斯文豪氏赤蛙、褐樹蛙等，未來還希望申請收入台灣保育類蛙種，如台北赤蛙、翡翠樹蛙等。

(中時 )