農遊券、動滋券、藝FUN券和客庄券的領取＆使用方式，一表秒看懂。（圖／中時新聞網）

4大券最後壓軸的客庄旅遊券今午公開抽籤，有14萬人幸運抽中。從7/9到7/29整整20天，全台民眾瘋農遊券、藝FUN券、動滋券及客庄旅遊券。如今教育部、農委會、文化部和客委會推出的補助券已全數抽出，倘若運氣爆表拿到4券，等於現賺2150元。這四大振興加碼券怎麼領取與使用，《中時新聞網》為您整理出表格，讓你一看就懂。

【農遊券】

價值250元的「農遊券」，需要一次使用完畢，且只能跨區使用，而此券可用在全台超過2000家農林魚牧業者，包含，休閒農場、農會等地，詳情可至「農遊券專區」查詢參與此案的業者資訊。

【動滋券】

民眾抽中可獲得500元的抵用額度，不限次數抵用完為止，使用期限自8月1日至12月31日止，體育署指出，此券可用在運動場館和體育用品等地，詳情可至「動滋網」搜尋有參與本案的店家。

【藝FUN券】

從7月22日開放使用到12月31日止，每張券面額是100元，共6張，不可找零，消費時出示掃描QR Code即可。另文化部指出，博物館、電影院和書店等地都可使用此券，詳情可上「藝FUN券APP」的藝文消費地圖查詢。

【浪漫客庄旅遊券】

29日中午公布抽籤結果，每張券面額是100元，共有8張，使用期限為8月1日至12月31日止，客委會日前已修正，取消跨鄉鎮使用的限制，此券可在全台11個縣市的「浪漫客庄遊指定店」中使用。

(中時新聞網)