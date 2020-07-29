被譽為「得獎機器」的塞爾維亞（前南斯拉夫）大師導演庫斯杜力卡，25年前以《地下社會》一片，在39歲就二度登上坎城金棕櫚寶座，蔚為傳奇。其騷動大膽的風格引起包括綜藝報、倫敦時報、世界報等知名外媒熱烈討論，一致給予最高讚譽，在台上映時更是一票難求，更成為台北真善美藝術戲院的開院之作！《地下社會》今年逢25周年，重新以數位修復版本於大銀幕上映，帶影迷回味電影史上輝煌美好的90年代。

庫斯杜力卡是當今最富盛名、也最受爭議的塞爾維亞導演。他獲獎的功力無人能比，不只曾斬獲二次坎城金棕櫚獎及一次最佳導演獎，威尼斯銀獅獎、柏林銀熊獎更都曾肯定其才華，堪稱歐陸影壇超重量級人物，被諸多媒體稱為「得獎率最高的導演」。從影近40年，庫斯杜力卡為影壇帶來無數經典，包括《爸爸出差時》、《流浪者之歌》、《夢遊亞利桑那》、《地下社會》、《黑貓，白貓》、《生命是個奇蹟》，都廣為影迷所知。庫斯杜力卡的電影總以華麗的視覺及音樂，結合手持攝影機、推軌與吊臂攝影等各種拍攝方法，給觀眾最目眩、最濃郁的電影經驗。他曾自嘲「我就像有毒癮的人一樣，各種藥都嗑。」只要是他的作品，絕對是瘋狂不羈的史詩等級之作。

庫斯杜力卡出身於被稱為「歐洲火藥庫」的前南斯拉夫。然而戰亂的洗鍊沒有磨去他的幽默感，反而讓他將「魔幻寫實」的電影風格推向極致。1995年適逢電影百年，庫斯杜力卡的《地下社會》也展現更高度的野心，他在170分鐘的篇幅裡，大膽將南斯拉夫錯綜複雜的半世紀歷史，以超現實、狂顛胡鬧的手法表現出來，絕妙地呈現共產主義制度下看似荒謬的生活。這部堪稱神作的政治史詩運用超現實色彩，無論是構思或技術，都令人驚豔。綜藝報更盛讚：「如果費里尼拍攝戰爭電影，一定會像《地下社會》」。庫斯杜力卡在1985年以《爸爸出差時》奪下坎城影展金棕櫚大獎，1995年則藉本片再次奪下該項大獎，擠下當年一同角逐的侯孝賢、張藝謀、肯洛區、提姆波頓、賈木許、安哲羅普洛斯等名導，成為第一位以39歲年輕之姿二度在坎城奪金的導演。

《地下社會》以兩男一女的三角愛情關係，帶出南斯拉夫面臨法西斯主義與共產主義洗禮的動盪革命年代。原先為了躲避納粹，馬可、阿黑與一群親友夥伴躲進了地窖生活，然而戰爭結束後，政客馬可在地上世界成了抗戰英雄，他對外宣稱阿黑已死，並繼續哄騙阿黑與親友們謊稱戰爭尚未結束，形同將他們軟禁地下，甚至藉此強佔阿黑所愛的金髮女演員愛人娜塔莉，然而這個謊言終將破滅，被蒙在谷底的關係也將釀下災難。對應今年被疫情禁錮的緊張社會氛圍，重溫這部經典電影別具時代意義。《地下社會》將於8月7日於全台限量戲院重映，詳細資訊請上前景官網或粉絲專頁查詢。

(中時 )