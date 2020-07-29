軟板廠—台郡(6269)深耕天線模組，今年下半年將由穿戴裝置及平板開始切入5G LCP天線模組，隨著下半年天線模組佔營收比重往30%靠近，台郡財務長熊雅士表示，今年天線模組產品佔整體營收比重可望達20%到30%，新技術也將為台郡帶來更好的獲利回報，如果量產順利，LCP將是毛利率最好的產品線。

台郡自兩到三年前始進入5G天線研發，超前部署5G天線模組新技術，公司於2018年率先提出MPI天線模組，取得幾個國際客戶信任與認可，在站穩MPI後，台郡也將在今年下半年正式量產5G LCP天線模組，從穿戴式產品及平板部分模組切入，相關產品也成為公司下半年營運成長新動能。

熊雅士表示，近幾年台郡的發展方向、營收及獲利成長來源在天線模組，由於台郡可以提供客戶天線設計、材料、軟板模組、組裝測試等整體解決方案，甚至是5G毫米波解決方案的提供者，而不是單純的軟板製造者，加上公司採取循序漸進的方式，從MPI進入獲得客戶高度信任，目前LCP天線已開始小量量產出貨，預估8月中以後會放量。

去年天線產品佔台郡營收比重約13%到15%，隨著天線產品佈局發酵，今年第2季天線產品佔比已達20%，由於台郡順利拿下平板及NB新MPI天線，且穿戴及平板LCP天線將於下半年開始量產，熊雅士表示，今年下半年天線佔整體營收比重可望往30%靠近，全年天線產品佔營收比重可望達20%到30%。

針對法人詢問台郡未取得今年手機客戶新機天線模組，熊雅士解釋，台郡在天線模組領域進程採循序漸進，由MPI進入取得客戶信任及認可，考量產能及獲利能力，從少量非手機產品進來是對台郡最佳狀態，不過熊雅士也強調，以生產5G天線毫米波技術方案為主的高雄和發新廠明年開始量產後，將配合客戶進入手機高階LCP產品，無論是Sub-6GHz或是毫米波產品，台郡都是主要供應商。

熊雅士表示，透過投資新技術，藉由新技術帶來更好的獲利回報是台郡一向的策略，如果今年下半年LCP量產順利，在片數及金額都較去年大幅成長下，有機會成為台郡毛利率最好的產品線，由於今年下半年的天線模組產品組合是MPI+LCP，優於去年下半年以MPI為主，毛利率結構可望優於去年下半年。

(時報資訊)