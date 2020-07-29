今年由於新冠肺炎疫情爆發，衝擊全球供應鏈，導致有些企業營運受到影響。為協助受影響企業上市申請，台灣證券交易所放寬上市申請措施，主要除了給予兩次期限的延長掛牌時程，也彈性調整公司獲利能力的審查。

證交所指出，今年底前與證交所完成股票上市契約簽訂的公司，可申請延長上市掛牌，期限二次，每次為期3個月，也就是簽訂上市契約日起9個月內上市買賣；其次，今年度及明年度將送件申請上市的公司，證交所將衡量該公司受疫情影響程度及最近期營運表現，並注重其未來營運發展穩定性及成長性；同時，彈性調整明年度初次申請股票上市案件獲利能力認定規範，可使申請公司免於因短期受疫情衝擊而延後或影響其進入資本市場籌資機會。

針對2021年申請初次股票上市案件，申請公司於說明其受疫情影響程度、期間暨營運回復狀態等事項，經主辦承銷商出具合理性意見後，得適用下列獲利能力條件。

1、國內申請上市公司獲利能力觀察期間，彈性調整為最近三個會計年度任擇二個會計年度，例如：明年度申請上市公司，評估受影響年度為2020年，則可以2018年及2019年作為獲利標準評估年度，且最近一個會計年度是指2019年。

2、第一上市公司獲利能力標準彈性調整為最近三個會計年度的稅前淨利累計達新台幣1.5億元以上，且最近一個會計年度稅前淨利為盈利公司。

(時報資訊)