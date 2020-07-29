遠雄房地產張麗蓉指出，今年房市將回歸基本面個案表現，整體而言，資金派對狂潮下，資金需要落地轉資產，再加上無論原物料或人力及土地的價格將會一直往上升，預期重劃區新推個案房價會案案疊高，但不會有過度性的反彈。

張麗蓉說，2月疫情來的時候並沒有影響到業績，當月的業績達38億元，主要是台南新開一筆個案，6月在沒有開新案的情形之下，當月業績已到41億元，目前遠雄房地產在內湖區14個案子已經全數結案一戶不剩。

值得一提的是新莊是一個被低估的城市，以現在的時間點來看，宏匯廣場將在本周開幕，生活機能性及環境都不錯，預期當地將由谷底反彈。

近年遠雄房地產積極布局數位轉型，導入多項數位工具，這些成果已反映在上半年業績，一口氣結案14筆個案，若以目前銷售判斷，遠雄房地產認為，下半年預計再完銷4個建案，全年度將結案18個建案。下半年將會新推出4筆個案，總銷超過150億元，其中7月15日開案的遠雄新未來3開案兩周已賣出85戶，今年全年銷售業績有機會再挑戰新高。

(時報資訊)