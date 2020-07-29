臉書粉專「Care高雄」貼出照片指出，27日林園溪州路的路面出現大型天坑。

高雄市代理市府自從前市長韓國瑜遭到罷免後，曾表示過去韓國瑜所執行的「路平、燈亮、水溝通」都是市政的基本，但卻頻頻遭踢爆市政執行不夠確實，補路不平、水溝髒亂、雜草叢生，今日更爆出路面出現天坑，網友看了都驚呼「遊覽車都掉下去了！」

臉書粉專「Care高雄」貼出照片指出，27日林園溪州路的路面出現大型天坑，連路過的遊覽車都陷了一個輪子下去，畫面怵目驚心，幸虧沒有人員傷亡，但在補洞的同時，應該要探討這個坑到底是怎麼發生的？高雄的市政不應該只出一張嘴！

驚悚畫面引發網友討論，紛紛表示「每天開晨會，早餐很對味，滿嘴基本功，市政半殘中」、「雖然很難聽…但我只想說高雄人自找的」、「這是他們想找回的高雄驕傲」、「坑人啦，坑人啦！」、「天坑迎舅！」

高市府工務局指出，事發地點為林園區溪州一路857-1號，原因是27日凌晨發生自來水900mm管線爆裂，自來水不斷從地面湧出，才會造成長三米寬三米深二米局部路面下陷及一輛石化公司員工專車陷入坑洞，自來水公司獲報後已進行搶修，受到影響的大發及林園工業區停水戶數約620戶。

工務局表示，溪州一路857-1號前因自來水管線使用年限已久，再加上長期車輛重壓，導致管線破裂，因修復時須開挖路面，目前該地點已封閉一個約50公尺的街口，現場除了進行交管封路外，自來水公司也進駐機具進行搶修，於28日路面恢復雙向單車道通車，另外該路段下方鄰近瓦斯管線，工務局也通知欣雄瓦斯要派員協同駐守，施工現場已經依規定架設即時監控攝影機。

(中時新聞網)