2020年上半年房地產雖受疫情干擾，但遠雄房地產仍繳出1天賣1億的銷售佳績，今日遠雄房地產總經理張麗蓉率領遠雄銷售團隊宣布，2月的新開案如中和左岸「遠雄百富」、台南「遠雄北府苑」皆開案即熱銷，僅上半年就已達成1天賣1億銷售目標，不僅新案傳佳績，2020年上半年一口氣就完銷14個建案，全年可望完銷18案，張麗蓉表示，能繳出這樣亮眼的成績，除了這幾年數位轉型的布局發酵外，對趨勢的判讀與因應策略奏效，亦是重要關鍵。

張麗蓉表示，近來房市回溫，遠雄集團真的表現不錯，上半年180億順利達標，7月又賣出30億元，已經賣出210億的目標，全台包括新莊副都心、中和左岸、桃園A7、桃園小檜溪都有相當熱賣的表現。針對房市發展，她表示，以「五高一低」趨勢觀察，預測「八大資金浪潮」將衝擊整體房地產，2020年下半年房市可用「浪潮來了」四字形容，然而這波浪潮是有針對性、特定性的，遠雄房地產預測，2020年下半年整體房市將走向「區域表現」與「個案表現」，精準布局對的區域與產品，就能掌握最好的搶進房市時機。

延續上半年強勢銷售表現，張麗蓉表示，遠雄集團下半年在桃園、木柵、中和左岸，陸續有4案要開，分別是總銷30億元的「遠雄小檜溪2」以及66億的「遠雄新未來3」，40億元的「遠雄晴川」、35億的「遠雄豐和」，合計總銷超過150億元，其中7月15日開案的「遠雄新未來3」，開案2周已熱銷85戶，在精準趨勢洞察、數位轉型發酵下，遠雄房地產全年銷售業績有望再挑戰新高。

遠雄房地產總經理張麗蓉率領銷售團隊宣布，遠雄上半年一口氣就完銷14個建案。(遠雄提供)

(中時新聞網)