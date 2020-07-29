2020年台灣國際蘭展因疫情宣布延至年底舉辦後，即無相關消息。對此，台南市議長郭信良29日表示，距離年底剩不到半年的時間，但舉辦時程及展出內容都還看不到相關訊息，市府應更積極籌畫，才不會辜負民眾的期望。他還建議，可考慮以小而美的精緻蘭展，與10月國慶煙火、12月慶祝台南縣市合併升格10周年系列活動串連，為台南的觀光旅遊帶來加乘效果。

郭信良認為，台灣國際蘭展一直都是展現台灣蘭花產業實力的主要國際舞台，市府在2月底宣布蘭展因疫情延期後就沒有下文了，這讓很多期盼看到蘭展的民眾感到失望。今年10月份國慶煙火將在安平舉辦，12月份議會與市府也將合辦台南市升格10周年系列活動，如考量年底舉辦蘭展會與明年的蘭展展期過於接近，可以在市政府、議會這一帶布置小而美的精緻型蘭展，一方面滿足民眾觀賞蘭展的期待，另方面也可與國慶煙火及10周年系列活動串連，從10月份一路熱鬧到明年初，想必將帶動大量觀光人潮。

郭信良指出，由市議會與市府合辦的慶祝縣市合併10周年系列活動，活動內容多元，包括小小燈會菁華展，將展出曾於今年台灣燈會亮相的花燈；台南市議會歷屆正副議長油畫展及合併升格10周年回顧，細數這10年來台南的建設與發展；還有議長盃全國儀隊競賽及全國議長盃軟式網球賽等，議會周遭也正進行植栽綠美化作業，屆時將百花齊放，美不勝收，歡迎各地民眾前來台南市議會賞花看燈。

郭信良還不忘提醒市府，無論蘭展、國慶煙火或是升格10周年活動，勢必都會吸引大量人潮聚集，應及早規畫完備的防疫措施，讓全台民眾都能放心到台南參與這一系列的盛事。

農業局回應說，2020台灣國際蘭展」受新冠肺炎影響宣布停辦，當時已將布展蘭花以「遍地開花」微型蘭展方式，移到全市10餘處景點佈置繼續展出。為爭取「2020台灣國際蘭展」續辦，該局經拜會農糧署後，因目前國際疫情尚在蔓延，恐致外賓及國際業者無法來台參與，加上又與明年3月的2021台灣國際蘭展舉辦時間距離過近，因此決定停辦。

不過，農業局也預定10月將舉辦下營新四寶產業文化活動、官田菱角節、台南市虱目魚節及台南好米季等產業活動，將與國慶煙火及縣市合併10周年活動串連，加強行銷。

(中時 )