香港政府統計處最新公布數據顯示，香港Q2生產總值預計年減9％，較Q1下跌9.1％，收窄0.1個百分點，低於市場下跌8.2％的預期。

香港信報報導，香港Q2私人消費開支年減14.5％。貨品出口年減2.1％，較Q1的年減9.7％收窄跌幅。貨品進口年減6.8％，跌幅較Q1年減11.1％有所收窄，服務輸出年減46.6％，服務輸入年減43.5％。

香港政府發言人稱，由於冠狀病毒病繼續重創環球及本地經濟活動，香港整體經濟情況在第二季仍然十分疲弱。展望未來，冠狀病毒病大流行將仍是環球經濟前景的主要威脅。雖然歐美經濟有走出谷底跡象，但在有效疫苗或療法出現之前，復甦的路徑可能是緩慢和顛簸不平。而中美等緊張地緣政治局勢也為香港出口添增不確定性。

不過港府強調，近期新冠病毒病個案急升令本地經濟活動的短期前景變得不明朗。然而，只要本地疫情再次受控，外圍環境又繼續改善，香港經濟可望在今年餘下時間逐步復甦。

(工商 )