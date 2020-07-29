外電報導，因不敵新冠肺炎疫情強襲，日本吉野控股宣布將關閉海外150間門市據點，對此，台灣吉野家協理蔡芳銘表示，台灣吉野家未收到總部通知，將繼續營業，且8月1日起並將攜手彰化銀行舉辦台灣Pay 買一送一、吉野家心「丼」升級大回饋優惠活動促銷，全力搶攻後疫情時代外食餐飲商機。

主攻日本牛丼的吉野家1988年入台，近年持續在台擴張版圖，平均一年10家速度拓點展店，目前在台灣現有79家連鎖門市，且全部是直營店，2019年並有獲利，今年上半因疫情影響，業績與所有外食餐飲業者同樣衰退。但蔡芳銘表示，疫情解封後、加上三倍券上路與報復性消費帶動，台灣吉野家7月業績已恢復去年同期水準，所以決定打鐵趁勢加碼促銷回饋。

吉野家控股為日本知名外食產業集團，旗下有多元餐飲品牌與業態，其中較知名的有「吉野家」牛丼專賣店、「花丸」烏龍麵，以及「京樽」壽司等，目前在日本與全球連鎖門市約3300家。

根據日媒引用吉野家控股財報指出，受到疫情強襲，吉野家業績嚴重衰退，今年第1季營收396億日圓、年減24.8％，最終營業損失超過40億日圓、約台幣11.16億元。吉野家控股並預估，截至明（2021）年2月底的本財年，公司全年營收恐掉到1723億日圓、年減20.3％，最終營業損失恐達到90億日圓，約台幣25.11億元。

吉野家業績衰退主要原因當然還是因為新冠肺炎疫情衝擊，為了防疫，吉野家旗下許多品牌門店被迫歇業或縮短營業時間，使營收銳減，因此吉野家控股決定在本財年關閉全球150家門市，佔總店數約5％。不過，吉野家控股並未實際指出將關閉那些國家境內的吉野家門市，所以究竟是那些市場地區的吉野家將熄燈，外界不得而知。 蔡芳銘表示，相較於日本與其他海外市場，台灣疫情受控且穩定，且台灣吉野家並未收到關閉門市的通知指令，。

(工商 )