疫情對全球的衝擊已被視為新興風險，面對市場的不確定性，需要更縝密的風險策略，才能穩健營運，持續成長。元大金控(29)日召開董事會，通過策略長一職，由原風控長郭軒岷接任，風控長則由原金控策略長張財育轉任。高階經營團隊職務調整，可讓兩位主管歷練更加完整，未來元大集團將持續借重兩人長才，以優異資產品質及風控管理能力為後盾，穩固核心競爭力，全面驅動成長，提升營運績效。

元大金控策略長郭軒岷，曾任元大人壽資深副總經理、元大證券資深副總經理，長期擔任要職，熟悉集團整體營運，於風控長任內嚴守風險管理組織必須遵循風險管理三道防線模式，各道防線均訂定明確的組織、職責與功能，確保風險管理機制有效運作，提升公司獲利及穩定性。現下詭譎多變的國際政經環境與後疫情時代經濟復甦局勢，一切營運均秉持高度風險意識、遵守最嚴謹的風險管理，郭策略長接任後，其經歷與專業，有助於集團於多變的金融市場中挺進，穩健成長。

元大金控風控長張財育，曾任元大銀行總經理、元大證券執行副總經理、元大國際人身保代董事長、元大投信董事、元大金控財務長等重要職務，熟稔財務操作，集團內歷練完備，任職元大銀行期間，完成併購韓國漢新儲蓄銀行（Hanshin Savings Bank ），元大儲蓄銀行（韓國）是元大銀行繼菲律賓子行後第二家海外子行，不僅是韓國首家由台資銀行所投資的銀行，更替元大銀行海外布局打下根基。隨著全球監管要求不斷提高，新興技術與快速發展及氣候變化威脅，未來金融業風險管理將發生巨大變化，元大金控超前部署，完成新興風險識別與後續計劃和行動，張風控長上任後，其策略管理與財務專長，將提高風險控制的效率與有效性。

(工商 )