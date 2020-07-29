「蛙后」李詹瑩比基尼火辣登場，為澎湖跳島101K自行車活動造勢，宣傳全國首創比基尼參賽、報名費全額退還。（澎管處提供）

國內民眾出現「報復性旅遊」，澎湖離島「類出國」正夯，澎湖國家風景區管理處於9月20日推出強健體魄又能釋放壓力的「澎湖跳島101K自行車活動」，並於7月28、29日邀請旅遊主持作家段慧琳(Windy)、蛙后李詹瑩、旅遊部落客韓若紫及澎湖在地奧運風帆選手張浩等人，一起為活動踩線、造勢，行銷澎湖的自行車優質的旅遊環境。

段慧琳表示，終於達成到澎湖騎自行車的願望，這次活動規劃路線把澎湖經典景點一網打盡，包括有摩西分海、通梁古榕、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩等，踩踏過程中也能享用花枝丸、炸明蝦、小卷麵線、仙人掌冰等澎湖在地美食，完全就是一個「高強肚」的行程。

畢業自台灣大學的「高材生蛙后」李詹瑩，更是大秀比基尼參與跳島101K自行車踩線行程，她認為，用比基尼襯托澎湖世界最美麗海灣的陽光正面形象再適合不過，尤其騎在浪漫的海岸線旁，俯拾可得的美景加上健康的自行車無碳行程，美麗如仙境，讓她直呼真的是「不想回凡間！」

澎管處表示，9月20日澎湖跳島101K自行車活動，除了首創全台唯一跨海及跳島自行車活動賽事，也與雄獅旅行社合作推出機加酒的自行車跳島行程，也推出車友穿比基尼騎車，報名費全額退費，期待成為全台最吸睛的自行車活動賽事。

(中時 )