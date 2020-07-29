繪畫班學童發揮創意與畫畫技巧，將畫作展示於火車站地下道空間，讓旅客感受到濃濃的地方風情。（林宜汝提供／何冠嫻苗栗傳真）

繪畫班學童發揮創意與畫畫技巧，將畫作展示於火車站地下道空間，讓旅客感受到濃濃的地方風情。（林宜汝提供／何冠嫻苗栗傳真）

繪畫班學童發揮創意與畫畫技巧，將畫作展示於火車站地下道空間，讓旅客感受到濃濃的地方風情。（林宜汝提供／何冠嫻苗栗傳真）

銅鑼鄉學童發揮創意與繪畫技能，以充滿童趣的創作以及鮮豔色彩，畫出家鄉風情，將銅鑼火車站人行地下道妝點成藝文走廊，讓返鄉遊子與遊客，感受到濃濃的客庄特色。

銅鑼鄉雅典樂器行提供音樂、繪畫等美的藝術學習，繪畫班教導幼稚園到升國中階段的各年齡層學童繪畫技能，培養藝術種子。雅典樂器行負責人林宜汝表示，孩子們全心投入創作的每一幅畫，都是獨一無二的珍貴藝術作品，卻只能家中、教室自我欣賞，十分可惜，因此在銅鑼火車站應允下，展開長期畫作展覽。

林宜汝說明，繪畫班與火車站合作已有5年，每半年會撤換新的作品，孩子們也會參與布展過程，將自己的畫作親手掛在牆上，一同妝點冷冰冰的地下道牆面，還會拉著親朋好友共同欣賞並介紹自己的畫作。

今年繪畫班師生將50多幅畫作掛滿月台間地下道與樓梯兩側牆面，候車室也能欣賞到孩子的童趣畫作。林宜汝表示，學童在老師的帶領下，不僅畫出家鄉桐花、杭菊的綻放景致，以及到動物園的所見所聞外，還有在地的傳統文化與風情，每位學生再拿出最滿意的2幅畫作參展。

參加畫展的學童紛紛指出，能在火車站看到自己的畫，覺得新奇又興奮，且不只家人朋友看到，還能給更多人看到作品，感到很有成就感。林宜汝指出，連年在火車站策畫的畫展，不但是孩子繪畫技巧與創意的展現舞台，培養創作自信心，更希望能藉充滿童趣的畫作，迎接返鄉學子，歡迎外地遊客，感受地方濃濃的家鄉風情，看見在地人文特色的美麗風情以及傳統節慶與豐富產業。

(中時 )