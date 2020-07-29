東海岸沿線風光明媚，暑假吸引爆滿民眾遊覽，尤其假日，幾乎車滿為患。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東管處也加強停車疏導，盼能疏解交通壅塞。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東海岸沿線廣闊無際，無限海景吸引許多遊客目光。（羅亦晽攝）

連路途遙遠、交通不便的石梯坪，今年暑期遊客人數日平均也較去年增加10％，圖為石梯坪遊憩風景區。（羅亦晽攝）

東海岸沿線風光明媚，暑假已吸引爆滿民眾遊覽，因沿途與各據點，尤其假日，幾乎車滿為患，東管處除加強停車疏導，並將推出東海岸導覽專車，盼疏解交通壅塞，也能增加景區清潔頻率與服務時間，提供遊客舒適旅遊。

東部海岸國家風景區管理處統計資料，暑假開始，日平均遊客人數較去年7月日平均成長約4成，其中花蓮海洋公園增加104.8％、秀姑巒溪泛舟增加58％、石梯坪也有增加10％。

東管處除增加景區疏導人力，因應台11線部分路段車流較慢等情形，目前正規畫玉里至豐濱的郵輪式列車，銜接縱谷和海線觀光路線，預計走台9線、台11線和玉長公路，沿途有安通溫泉、石梯坪等景點，並結合花縣府推出的「304東海岸線郵輪式列車」，往北可回花蓮市區，往南沿東海岸抵達台東。

東管處長林維玲表示，石梯坪遊憩區成長幅度較少，可能在於路途遙遠、交通不便，除原先的花蓮客運、縣府攜手台灣好行推出的路線外，未來將會增加「玉長豐濱線」，目前剛招標完成，仍需要現勘討論站牌位置，預計8月底上路。

林維玲指出，「玉長豐濱線」從玉里車站出發，行走玉長公路，沿途經安通溫泉、寧埔遊憩區、長濱鄉公所、長濱驛站、金剛大道、北回歸線、奚卜蘭遊客中心、石梯坪及石梯漁港等9站，目前規劃採一天一班預約制，遊客可藉原車上下車，搭配導覽解說員，深度旅遊花東交界處。

另外，花縣府推出「304東海岸線郵輪式列車」須一天前預約，由花蓮火車站旁的遊客中心上車，沿途經薯寮遊憩區、大石鼻山步道、石梯坪、石梯漁港、石門班哨角、新社梯田、親不知子海上古道、芭崎瞭望台等，最後於花蓮火車站下車。

(中時 )