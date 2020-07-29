雖然澳洲近期不論在針對大陸電信巨擘華為、香港國安法以及南海爭議，立場皆與美方一致，讓美國國務卿蓬佩奧盛讚澳洲勇於抵抗北京壓力；不過正訪問美國的澳外長潘恩仍在會談時向蓬佩奧強調，澳洲並非所有事情都和北京看法一致，但也不代表事事都與美同調，「我們和大陸的關係很重要，我們無意傷害，但我們也不願做出與我國利益違背之事」。

據路透社報導指出，澳洲外長潘恩（Marise Payne）及國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）在疫情之下仍赴美會晤美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培。蓬佩奧在會後記者會上表示，對於澳洲勇於對抗大陸予以讚賞其勇氣，美澳將繼續合作，針對大陸違法聲張的南海主權重新伸張法治；

潘恩表示，美奧雙方已同意組成工作小組監督打擊與疫情相關的假新聞，並研究在疫苗研發方面，擴大防疫合作。不過談到對陸政策上，她表示澳洲與陸的關係非常重要，「我們無意傷害」；澳洲並非所有事情都與北京看法一致，也並非事事都與美國同調，「我們也不願做出與我國利益違背之事」。

潘恩強調，澳美在自由、繁榮與安全的亞太地區享有共同利益，在許多議題上也大致立場相同，包括大陸議題，「但不是事事都有共識。那是一段可敬關係的一環，是一段超過100年『夥伴情誼』的關係一環」。不過她並未進一步闡述與美國之間的差異，僅表示澳洲會依據國家利益與安全，自行做出決定與判斷。

(中時新聞網)