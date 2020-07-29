雲林縣政府推廣住警器，各界踴躍捐贈，裝設率達50％。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉公所29日添購近600個住警器（住宅用火災警報器），為身心障礙家庭免費安裝，雲林縣消防局表示2年前全縣住警器裝設率僅18％，目前已達50％，成長速度有目共睹，將持續推廣、減少火災帶來的傷害。

雲林縣2018年住警器裝設率僅18％，為全台最低，雲林縣長張麗善就任後積極向各界勸募，獲得熱烈回響，縣消防局也全力宣導住警器的防災效益，引發民眾對住警器的重視，去年共裝設近6萬個，至今裝設率已達50％。

台西鄉鄉長林芬瑩為保障鄉內身心障礙戶的居家安全，購買588個住警器捐給台西消防分隊，29日由消防人員到府免費安裝，同時進行防火宣導，受贈戶都覺得很實用「家裡經常沒人在，住警器像是守護神」。

縣消防局第3大隊大隊長陳岳謄表示，目前全縣住警器裝設率約50％，這2年來住警器示警成功案例已近20例，即時搶救讓民眾災損減至最低，大家對於住警器日益重視，已有不少民眾自行安裝。

陳岳謄說一般人睡覺時，各種感覺處於休息狀態，只有聽覺較為靈敏，火災初期不易查覺有煙霧或火苗，住警器一旦偵出異常，便會發出高分貝聲響示警，叫醒民眾即時逃生，並在最短時間內通知消防隊滅火，可說是最有效的救命利器。

縣消防局指出，目前全縣低收入戶、中低收入戶、獨居老人都已100％裝設住警器，6萬多身心障礙戶也已裝設約5萬戶，目標是弱勢族群住家都能完成安裝。

(中時 )