立委黃秀芳29日邀請內政部營建署署長吳欣修現勘，，議員莊陞漢、市長林世賢、市民代表韓德生和周平、縣議員李成濟助理，等人也都到場。（吳敏菁攝）

彰化縣第一處社會住宅，的初步規劃。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化第一大縣已連續15年人口負成長，青年就業力外移是隱憂，內政部營建署鎖定彰化市學士街一塊約5015平方公尺基地，計畫興蓋地上10層、地下2層、容納766戶的社會住宅，還待國防部釋出土地，營建署29日前往會勘，疑慮仍不小，後續仍待舉辦地方說明會。

彰縣府工務處長林漢斌表示，內政部正推動社會住宅，6都外挑中第一大縣彰化縣作為指標，目前相中彰化師範大學進德校區附近學士街的一塊土地，其中0.47公頃屬於國防部政治作戰局土地，仍有短期租用問題，其餘0.03公頃為財政部國有財產署管理的閒置土地。

不只土地問題還待解決，案子明朗後，化解疑慮，取得社區共識也是挑戰。

立委黃秀芳29日邀請內政部營建署署長吳欣修現勘，指出彰化市人口23萬人，是全縣人口最多的行政區，也是六都之外3個人口超過20萬的縣級市之一，人口密集的臺北市、新北市、台中市和高雄市都已經有社會住宅正在興建或是落成，彰化市卻沒有規劃，並強調社會住宅只租不賣，能保障青年和中低、低收入者住的權利，地方政府會是唯一的管理者。

營建署長吳欣修表示，目前規劃266戶，地上10層地下2層，包含單人戶、雙人戶和3人戶，將依照周圍住戶車輛持有率，規劃停車格，並優先規劃公共服務，納入公共托育中心、公立幼兒園與社區居民活動空間，滿足社區住戶多元的需求。創造便利友善的生活環境。

黃秀芳表示，在人口多、學校密集的彰化市興建社會住宅，能貫徹政府竭力推動之安心住居政策，更重要是可以創造青年留鄉的誘因。長期而言，應有助於地區發展。

(中時 )