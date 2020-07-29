竹山鎮靈德廟創立189周年，適逢城隍爺聖誕，南投縣長林明溱29日前往參拜，他並表示趁著祝壽向城隍爺祈求，庇佑疫情不在南投發生，讓南投縣觀光、經濟、就業等各方面都順利發展，縣民都健康、賺錢，過好日子。

林明溱由靈德廟主委林信雄，縣議員吳瑞芳、蔡孟娥，縣府政處長吳燕玲及竹山鎮民代表、里長等人陪同，向城隍爺祝壽。

林明溱指出，靈德廟城隍爺神威顯赫十分靈感，信眾虔誠，香火鼎盛，他專程向城隍爺祝壽，當然要祈求城隍爺，庇佑全縣民眾平安順利、快樂，有好日子過。特別是疫情仍持續在國外發生之際，更殷盼城隍爺保佑台灣，尤其是南投縣民眾，大家身體健康，疫情不在南投發生，讓南投的觀光、經濟持續發展，大家都平安健康過好日子。

靈德廟城隍爺祝壽大典，湧入絡繹不絕的民眾，前往上香參拜，還有全國城隍廟聯誼會及各地城隍爺廟主事人員前往祝壽，熱鬧滾滾，廟方國樂團絲竹演奏不輟，並且提供豬腳麵線，讓信眾「呷平安」。

靈德廟主委林信雄說，因應防疫需求，廟方在歡慶城隍爺聖誕的「迎城隍文化節」期間，不僅提醒信眾，進廟出廟保持安全社交距離，並且主動免費提供口罩，讓前往祝壽的信眾配戴。

(中時 )