職業田徑選手吳農彬（左）擔任全盲吳宜容（右）的陪跑員。（王文吉攝）

台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍（右）致贈全盲運動員吳宜容（左）比賽專用釘鞋和紅包。（王文吉攝）

全盲運動員吳宜容家境堪憐，接觸跑步運動2年多，讓她重拾快樂與信心。（王文吉攝）

台中啟明學校國二吳宜容雙眼全盲，學跑步2年多，參加108學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽，以14秒50成績奪下國中女子組B2級100公尺冠軍。個性內向的她說，因為自己看不到，從小到大不曾接觸過任何運動，有哥哥、姐姐陪跑，讓她可以安心拔腿奔馳，最喜歡跑步時感受風的吹拂。

吳宜容生命路程坎坷，越南籍母親離異後獨自返國，父親長年賭博，欠下巨款賭資，常有討債公司上門，哥哥不堪騷擾已人間蒸發，奶奶無力扶養，她在家只能一天吃一餐，國二身高僅146公分，體重37公斤，如國小般瘦弱。

吳宜容國一進入台中啟明學校就讀，田徑教練張福生發現她運動細胞不錯，校方提供暑期住宿，經過2個月訓練及營養補充，成績有長足進步。吳宜容接觸跑步2年多，參加108學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽，以14秒50奪下國中女子組B2級100公尺冠軍。

張福生直白地說，宜容可能家沒有溫暖，比較不會想家，能夠全力投入訓練。張福生也稱讚，宜容很聽話，給她的課程，雖然有時候會掉眼淚，都能夠含淚把動作做完。

張福生提到，全盲選手看不到，只能做動作讓們以「摸」代替「看」，配合重覆說明及調整手腳身體才能完成。一般人一個動作可能1小時就能上手，盲生大概要多付出5倍、10倍時間，更麻煩的是放長假回來就歸零。

吳宜容本月13日參加108學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽，以14秒50奪下國中女子組B2級100公尺冠軍，該成績僅次於上屆全國身障運動會金牌14秒21些微秒數。8月1日將挑戰會長盃全國身心障礙田徑錦標賽，與成人國手同場競技，期待好成績。

吳宜容說，因為自己看不到，從小都是緩步行動，不敢跑快，有陪跑員協助比較安心，還能拔腿奔馳，最喜歡跑步時感受風的吹拂。

台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍致贈吳宜容比賽專用釘鞋和紅包。他說，吳宜容家境不好又全盲，校方及教練協助，讓她在田徑場上找到自己的方向，特別來鼓勵她，也希望社會資源支持全盲小女孩繼續訓練及學習。

(中時 )