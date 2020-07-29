新屋區東明里9鄰甲頭厝於29日上午發生貨車火警，桃園市消防局12時02分獲報，派遣第二大隊新屋分隊趕抵現場，並將2名燒燙傷患者送醫急救。其中，48歲莊姓男子全身共45％燒燙傷，另一名41歲鄭姓男子臉部、左右手共20％燒燙傷，兩人意識皆清楚，目前送往長庚醫院救治。

據了解，事發地區位瓦斯行內部空地，現場有一輛載滿空鋼瓶的7.5噸的貨車，當駕駛正準備下車作業時，鋼瓶突然發生爆炸引發火勢，燃燒面積5平方公尺，造成2人受傷，其中莊男全身2度36％及3度約9％，由新屋93送往長庚醫院；鄭男則為臉部2度1％、右手前臂2度9％及左手前臂2度10％燒燙傷，由富岡92送往長庚醫院，兩人意識清楚。

消防局表示，指揮中心獲報後同時聯繫警察局及火調科，新屋分隊也於12時12分抵達現場，但在救災車輛到達前火勢已被滅火器撲滅，12時19分將2名燒燙傷患者送醫，共出動消防人員15名，消防車輛8輛。火調科初步研判，鋼瓶內殘留的液化石油氣應是元凶，但確切的引火源還須調查。

(中時 )