全球受新冠肺炎疫情影響，旅遊市場停擺已超過半年，民眾「好想出國去」的吶喊愈來愈強烈，長榮航空宣布8月8日父親節推出「類出國」專案航班，以超人氣的Hello Kitty夢想機讓旅客圓夢，由桃園機場起飛行經日本琉球列島上空與台灣東部海岸，旅客可從2萬英呎高空俯瞰美景，重溫搭機出國的回憶。

長榮航空表示，8月8日飛航的類出國專案航班，選定BR-5288（我愛爸爸）為班號，提供含稅價5288元的經濟艙超值優惠，再加價1000元便能享受寬敞舒適的商務艙，班機上午10時30分起飛、下午13時15分降落，飛時約2小時45分鐘。合作業者包括長汎、康福、雄獅、東南、喜鴻、五福、世邦、百威及加利利等9家旅行社。

長榮指出，因應暑假期間親子旅遊需求，本次類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返。與一般國際航班不同，飛行高度為2萬至2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

機上餐點精選米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯，以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的魅力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

搭乘BR-5288「類出國專案航班」的旅客，可獲得多項好禮，例如讓旅客一次蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，並加贈長程航線專屬的過夜包；商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包，另外還有多款長榮航空與三麗鷗聯名的獨家驚喜小禮物，讓每位搭機的旅客滿載而歸。

為滿足旅客購買免稅品需求，BR-5288航班免稅商品預購享全館7折優惠，單筆預購金額折扣後滿200美元（新台幣6120元），還可獲得超值滿額禮「GODIVA 經典片裝巧克力禮盒」1盒。除預購外，機上也可再加碼購買免稅品，除了享有2件85折，並可使用振興券。

(中時 )