（美澳部長級諮商會議。圖／截自AIT臉書）

美國在台協會發布「美澳部長級諮商會議聯合聲明」部分條文中譯，當中指出，美澳雙邊部長重申台灣在印太區域的重要角色，願與台灣繼續維持強健的非官方關係，並支持台灣加入不須以國家地位為前提的國際組織。

如果國家地位是成為會員的先決條件，雙邊都支持台灣以觀察員或特邀賓客的身份有意義的參與。美國和澳洲特別強調，最近一連串的事件只會加強他們支持台灣的決心。

雙邊重申，任何解決兩岸分歧的辦法都應該是和平的，並符合兩岸雙方民眾的意願，而非採取威脅或脅迫的手段。雙邊也承諾加強與台灣捐助者的協調，聚焦於太平洋島國的發展援助。

外交部發言人歐江安回應表示，感謝美澳政府公開表達台灣的支持，兩國聯合聲明凸顯我政府積極推動新南向政策成果獲得肯定，以及各國視台灣為印太區域不可或缺的合作夥伴。

歐江安指出，台灣位處東亞與西太平洋重要樞紐，我國將在既有良好基礎上持續與美、澳及理念相近國家攜手合作，共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。台灣將繼續善盡國際社會成員的責任，堅定捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序。

(工商 )