藝人結婚潮！繼潘瑋柏娶大陸空姐、王瞳艾成9年愛情長跑開花結果，從節目《模范棒棒堂》出道的楊奇煜（小煜），是「Lollipop＠F」成員之一，29日驚喜在IG宣布結婚喜訊，並將地點標記在新北市淡水區戶政事務所，文中寫道「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王」。

同為「Lollipop＠F」成員的王子（邱勝翊）聽到消息後，開心表示：「今天看到小煜的好消息，很替他開心，但蠻意外，以爲是威廉會結婚，結果被小煜超車！祝福新人天天幸福開心，早生小小煜」。

「Lollipop＠F」初期為棒棒堂（Lollipop），成員起初有敖犬、小煜、威廉、阿緯、王子、小傑等6人組成，2009年約滿後，小傑、王子二人改簽傳奇星娛樂離團，敖犬、小煜、威廉、阿緯則與金牌大風簽約，並更改團名為「Lollipop F」，2014年因版權問題，再次更改團名為「[email protected]」。團名的「F」代表 Four（四位團員），同時亦代表Forever（永遠守護「棒棒堂精神」的信念）。

當中阿緯是最先成人夫的成員，他於2016年娶下太太錢文儀（豆豆），現已育有一女一子。而本名廖亦崟的威廉， 和「最正女主播」卓君澤2人交往至今兩年多，感情相當穩定。王子和香港女星鄧麗欣交往近3年，雖分隔兩地但感情也十分穩定。敖犬和女友也穩交多年，而小傑目前單身，專注拼事業。

(中時 )