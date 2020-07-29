基隆火車站為目前基隆市區民眾去台北市的通勤選項之一，但在快捷公車上路後，運量已減至過去的三分之一。（吳康瑋攝）

基隆火車站為目前基隆市區民眾去台北市的通勤選項之一，但在快捷公車上路後，運量已減至過去的三分之一。（吳康瑋攝）

基隆輕軌爭議延燒，有民眾質疑，未來輕軌站站停，會比現在的火車還慢，對此，基隆市長林右昌29日表示，現在台鐵誤點的狀況始終無法解決，輕軌捷運是改善基隆到大台北地區交通軌道運輸的最好方案，速度和效率一定會比現在的台鐵還要好，請大家不要張冠李戴，他說安樂區、暖暖區及七堵區的民眾，本來就是在七堵、八堵轉乘，其他民眾可搭快捷公車不一定要到基隆火車站。

林右昌指出，有人說輕軌站站停，感覺上火車比較快，但實際上沒有，因為區間車要讓對號列車先過，基隆到台北之間的路廊也無法再增運量，而目前輕軌已規劃到中運量，終點站部分，台北市、基隆市與交通部都有共識，要設在三鐵共構的南港高鐵站，對未來基隆的交通，絕對會比現在更便利。

對此，前立委謝國樑指出，大多民眾事前沒有預期需要台鐵換輕軌，他質疑若將台鐵基隆站廢掉，也是將基隆市中心組隔在台鐵路網之外，而林右昌則表示，現在從基隆到台北，有多路線「快捷公車」非常方便，與過去完全不可同日而語，市府經過詳細統計發現，自從快捷公車上路後，基隆車站的搭乘人數已明顯下降至原本的三分之一，也就是說過去三萬多人次搭乘，現在只剩一萬多人次搭乘。

林右昌說，輕軌捷運是基隆人引頸盼望、好不容易向中央爭取到這樣的建設，大家要以符合現狀的需求來描述，不能用過去的情形，來設想未來，他強調，傳達扭曲的資訊會讓市民產生混淆，就事論事對基隆的建設跟發展才是最好的，市府一定會做對市民最有利的決定。

(中時 )