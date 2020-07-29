聯電(2303)2020年第二季交出佳績，營業利益季成長71%，歸屬母公司淨利為66.8億元，季增202.7%，每股普通股獲利為0.55元。聯電表示，市場需求仍然強勁，預計第三季產能利用率維持在95%左右，晶圓出貨量持平，以美元計的產品價格亦持平。

聯電今日舉行法說會公布上季財報；因新併購的日本子公司挹注產能，第二季合併營收為443.9億元新高，較首季的高點422.7億元，再成長5%，與去年同期相比成長23.2%。第二季整體產能利用率拉高至98%，比第一季之93%續升，同步提升毛利率為23.1%，比第一季續升3.9個百分點；代表本業營運的營業淨利達58.46億元，季增約71%；歸屬母公司淨利為66.8億元，季增逾2倍，每股普通股獲利為0.55元。

聯電上半年營收攀高，獲利亦比去年同期大幅成長。聯電2020年1~6月合併營收年增26.3%達866.54億元；毛利率大幅年增9.7個百分點至21.2%；營業淨利年增5563%至92.6億元；歸屬母公司淨利為88.88億元，年增202%，EPS達0.74元，明顯優於去年同期的0.25元。

聯電總經理王石表示，第二季整體產能利用率提高到98%，晶圓出貨量達到222萬片約當八吋晶圓。晶圓出貨量的成長主要反映了電腦相關領域對無線連接、顯示器驅動以及快閃記憶體控制器IC的需求以及消費市場的庫存回補。

聯電總經理王石指出，展望第三季，當前的市場前景顯示晶片需求仍然強勁。公司在今年上半年28奈米設計定案較前一年明顯增加，在第三季度，聯電預計將獲得更多新的28奈米產品設計定案，更多運用在4G和5G智慧型手機等無線應用相關產品也將進入量產，使聯電在不同的28奈米市場領域的客戶分佈更多元化。聯電也看見半導體供應鏈為降低新冠肺炎疫情不確定性所造成的衝擊，持續在各市場進行庫存回補。

聯電預計第三季產能利用率維持在95%左右之高水準，晶圓出貨量持平，以美元計的平均產品價格亦持平，整體毛利率估約20%。此外，今年資本支出為10億美元。

(時報資訊)