今年受到新冠肺炎疫情影響，國外旅遊全面停擺，「好想出國去」成為許多民眾的心聲，長榮航(2618)特別選定8月8日父親節當天，推出「長榮航空"類出國"新體驗專案航班」，以超人氣的Hello Kitty夢想機一圓出國夢，提供5,288元(含稅)的經濟艙超值優惠價，再加價1,000元，便能享受寬敞舒適的商務艙。並在今天起開賣，經濟艙加上商務艙總計有309個座位數，透過長汎、康福、雄獅、東南、喜鴻、五福、世邦、百威及加利利等9家旅行社銷售。

長榮航表示，因應暑假期間親子旅遊需求，本次類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，由桃園機場起降，起飛時間在8月8日上午10:30，13:15降落，飛時約2小時45分鐘。飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，與一般國際航班不同，飛行高度為2萬～2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

機上餐點也不馬虎，有米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及受喜愛的牛三寶拌麵，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品。另外搭配免稅品購買及過夜包、麗鷗明星家族等多項超值好禮，讓每位搭機的旅客滿載而歸。

(時報資訊)