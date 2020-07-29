華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦禾聯股份有限公司總金額新台幣64.7億元聯貸案，於7月29日完成簽約，聯貸資金將用於開發林口A7重劃區「禾悅花園」建案，以及充實該公司中期營運資金。

該聯貸案除由華南銀行擔任主辦銀行外，參貸銀行包括土銀、一銀、台企銀、彰銀等4家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票、台票及大慶票等6家票券公司，共計11家金融機構踴躍參貸，最終以1.55倍超額認購完成募集，充分顯示銀行團對該案的肯定及支持。

林口A7重劃區是北台灣新興重劃區中備受看好的區域，「禾悅花園」在禾聯集團精心規劃下，具有兩大特色。第一綠覆率高。建案基地廣達4720坪，中庭規劃2020坪的森林花園。第二智能科技。該建案結合禾聯集團資源，將智能家電導入住宅，打造全台首座「智能聲控住宅」。因規劃完善、定價合理，全案總銷預期將超過100億元，自6月初推出以來已熱銷超過4成。

統籌主辦華南銀行長期耕耘聯貸市場，掌握產業脈動，了解企業需求並客製化融資架構，以實際行動力挺台灣企業。今年以來成績斐然，依聯貸市場指標REFINITIV統計，在上半年主辦聯貸排名第三，創下華南銀行歷年來聯貸業務最佳成績。

(時報資訊)