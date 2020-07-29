第一太平戴維斯受託辦理台北市千坪土地公開標售，標的位於台北市松山區寶清段，土地面積共1,015.19坪，土地使用分區為第三種商業區及道路用地，開標日為9月10日，即日起開始領標。

土地市場歷經4年的盤整期，隨著住宅交易逐步回升下，自2018年起土地市場交易升溫，2019年全年成交金額更達到2,536億元，寫下12年新高，建商獵地規模呈現倍數成長。即便今年第一季台灣籠罩在新冠肺炎的影響，建商與保險業購地信心保持強勁，截至7月為止土地交易金額累計達到1,791億元，比去年同期略增5.3%，再次創下歷史新高。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，從6月份開始，市場動能明顯增加，不少原定在上半年要活化資產的賣方，在疫情影響下暫停動作，但隨著疫情趨緩立即重啟計畫，希望掌握這一波的資金熱潮，第一太平戴維斯7月份就有多個標售案與銷售案啟動，總金額超過120億元，包括與新竹市工業土地，新莊副都心商業地以及昨天公告的台北市千坪土地，從銷售端來看，今年下半年不動產市場將持續暢旺。

建商及保險業是市場兩大主力買方，截至目前為止已分別投入889億元及726億元於土地市場，顯示對於台灣未來住宅及商用不動產的發展前景相當樂觀，積極擴充土地庫存。從佈局區位來看，台北市排名第一，土地交易金額達到953億元，占整體交易的53%，遠高於第二名的台中市(16%)及台南市(9%)，也顯示雖然台北市的土地單價高，但供給稀缺性下，成為資金追捧的對象。

黃瑞楠表示，近年建商想取得台北市中心土地極度困難，透過都更整合方式往往要費時超過十年都不一定能整合成功，本次所標售的松山區寶清段土地，是非常少見的單一所有權人持有的完整基地，在業主悉心經過長達十年的努力終於取得都市更新核定，開發規模是市場上少見的難得機會，未來推案勢必成為該區的指標住宅，且目前已申請建築執照，買方可立即推案開發，大幅縮短開發時程及利息支出，預計將會吸引建商積極評估。

(時報資訊)