中信金(2891)旗下中信銀行表示，過去新戶線上申辦信用卡，需要花時間拍攝撥薪或活存存摺、申請扣繳憑單或薪資證明等財力證明文件，此次響應國發會開放資料政策，同時優化數位客戶體驗流程，即日起新戶線上申辦信用卡，於中信銀行官網以自然人憑證進行認證，並跳轉至MyData平臺點選同意提供相關戶籍資料、個人所得與財產資料與勞工保險投保資料，最快僅需30秒即可串接現有資料，快速完成核身作業，省去準備財力證明、上傳文件與跨平臺的重複核對時間，確保客戶享有最佳數位體驗。

國發會為方便民眾自行下載運用個人資料，或單次即時同意傳輸予第三方運用而建置MyData平臺，中信銀行重視客戶體驗，此次與國發會共同合作，優先採用體驗較流暢的平臺串接模式，升級新戶辦卡流程，簡化客戶在申辦過程中可能面臨的繁瑣步驟，將原本需要多次跳轉網頁與輸入個人基本資料的過程，簡化為只要1個確認步驟即可完成，中信銀行未來也規劃推廣到各項金融服務上，讓客戶感受到最簡便的數位金融體驗。

中信銀行數位服務廣受好評，2020年更榮獲國際知名財經權威雜誌《The Asset》（財資）評選為「臺灣年度最佳數位銀行」（Digital Bank of the Year, Taiwan），並獲得「臺灣最佳 ATM 用戶體驗」（Best Retail ATM Experience, Taiwan）、「臺灣最佳網路銀行體驗」（Best Retail Online Banking Experience, Taiwan）、「臺灣最佳社群媒體金融體驗」（Best Retail Social Media Banking Experience, Taiwan）等9項大獎。

(時報資訊)