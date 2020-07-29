台灣高鐵公司自前年起陸續啟用的22輛新型「軌道智能化巡檢機車」。

台灣高鐵公司自前年起陸續啟用的22輛新型「軌道智能化巡檢機車」今日曝光。維修人員表示，當地震、颱風後，利用新型巡檢機車巡視軌道，巡檢前維修人員的組裝、拆解均不用1分鐘，相當快速且操作方式簡單，噪音也降低，緊急勘災所需時間節省一半。

台灣位於地震帶、夏天常有颱風侵襲，對於軌道運輸具有一定潛在危險性，緊急勘災巡檢作業極為重要。維修處副總經理史明嘉說，高鐵全線長達350公里，發生三級地震後，所有營運列車停駛，維修人員要在最快時間內抵達現場，並做災情回報，進而狀況排除。

高鐵公司自2017年與工業技術研究院攜手合作，以輕量化、便利化、智能化做為設計目標，打造新型「軌道智能化巡檢機車」，汰換早年向日本採購的舊型車，因舊型重量170公斤，使用柴油引擎，但新型減輕50公斤，且簡化組裝與拆解作業程序，組裝好不用1分鐘，2人即可搬運，而舊型則需4人搬運。

新型巡檢機車另配備雙向電動馬達，座椅與駕駛控制台均能快速轉向，前進與後退可快速轉換，不用另外搬抬車輛，方向自動辨識系統，提升安全性。舊型是鐵輪，新型改為膠輪，大幅減少運行時噪音。並開發平板電腦即時操作APP，讓勘災人員迅速回報路線巡檢狀況及數據回傳至數位化系統，配合緊急應變中心後台分析，即時將勘災資訊統整性分析後呈現，有助災害搶修。

高鐵表示，自2018年11月陸續啟用22輛第一批巡檢機車，預計2022年2月剩餘16輛會全數到位；新型巡檢機車，車速可達30公里，內部設定最高至20公里，比以往快20分鐘抵達現場，節省強震後緊急勘災一半維修巡檢時間，較傳統步巡勘災效率提升3倍。

(中時 )