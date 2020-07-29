履歷競賽頒獎典禮，得獎的作品於現場展示供各界觀摩。。（中彰投分署提供／陳世宗台中傳真）

「每一份履歷，都是決勝的關鍵!」勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心，為讓青年朋友在就業前準備好履歷資料，自105年起連續4年辦理履歷徵件比賽，並將得獎作品輯提供中彰投大專院校，讓更多青年學子觀摩參考，在履歷中展現自己的特色優勢。

今年競賽共吸引全國15-29歲青年超過400人參賽，參賽者依照個人經歷，模擬實際求職應徵職務時所需資訊製作完整履歷，並聘請產業界的人資部門主管進行評審。

中彰投分署長林淑媛說，求職成功的關鍵在於了解自我、善用個人專業為企業創造價值，青年職涯發展中心提供免費職涯諮詢及履歷健診服務，歡迎青年朋友上網免費預約。

為鼓勵青年即早投入履歷製作，中彰投分署辦理人生勝「歷」組-履戰履勝履歷競賽，競賽共分為中文履歷組及影音履歷組，在400多位參賽者中，選出每組得獎作品及佳作各3名，競爭可謂十分激烈，而歷年競賽優秀作品也都提供電子檔於青年職涯發展中心官網，讓有志學習的青年朋友作為撰寫履歷時之參考範例。

林淑媛指出，本年度中文履歷組與影音履歷組分別由台灣大學畢業生鄭邱方與朝陽科技大學三年級學生許家馨獲得，以履歷內容完整豐富，獨具自我特質，處處展現自己的專業及才華等關鍵特色奪冠。

影音履歷組獲得第二名佳績的林珊妤，目前正就讀輔仁大學四年級，同時也是今年青年職涯發展中心錄取的TCN網路電視台主播，可從她主動積極參與活動的態度，充分感受林珊妤對於媒體工作的嚮往。

擔任評審的資深經理魏美惠建議青年朋友，個人履歷以圖像式呈現，可讓面試主管在有限時間內對應試者的優勢一目瞭然，另附上個人職業適性分析，可提高職務媒合機會。同樣擔任評審的人資部經理張宜菁則建議，影音履歷的製作，應選擇光源充足且收音品質良好的環境，加上字幕以提高影片品質，會有更佳的視聽效果。

勞動部為鼓勵青年積極求職、穩定就業，針對108學年度畢業之15至29歲青年推出「青年就業獎勵計畫」，凡符合資格應屆畢業生於今年9月30日前就業，連續受僱同一雇主滿90日，提供2萬元就業獎勵金；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高提供3萬元就業獎勵金，詳細申請辦法與各項協助青年就業資源可至台灣就業通網站。

(中時 )