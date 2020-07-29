近日，馬斯克在《紐約時報》的採訪中再次表示了他對人工智慧的恐懼。他表示：「在從事人工智慧技術的公司中，最害怕谷歌DeepMind的AI項目。」

一直以來，馬斯克對人工智慧的未來持有「保守」的態度。

在國際象棋、中國象棋先後落敗後，人類一度把圍棋視為人類最後的智慧高地。而在2016年， AlphaGo 以4比1的成績戰勝了韓國李世乭，讓人們重拾對人工智慧的思考。

這位億萬富翁在2016年表示，人類需要成為半機械人，以避免以後成為機器人的「家貓」。他一再警告人們有關人工智慧潛在的危險，呼籲科技公司要謹慎對待並監管新型AI技術。

他表示，「DeepMind 所構建的人工智慧的本質就是在所有遊戲中都征服全人類。我是說，這基本上是電影《戰爭遊戲》 (WarGames，編按：1983年上映)中的情節。」

在《戰爭遊戲》中，馬修·柏德瑞克(Matthew Broderick)扮演的一名少年駭客與人工智慧控制的政府超級電腦連接，該超級電腦經過訓練可以運行戰爭模擬。

在他試圖玩一款名為「全球熱核戰爭」(Global Thermonuclear War)的遊戲時，人工智慧使政府官員相信蘇聯即將進行核攻擊。

最後，電腦對「全球熱核戰爭」的最終結果進行了大量的模擬，宣稱沒有可能的獲勝者，唯一的獲勝方法就是不玩這個遊戲。

1983年上映的這部電影是對當時時間和地點的反響，當時美國與蘇聯的核戰爭的恐懼仍然隱約可見，同時人們對日益先進的技術也產生了擔憂。

但是馬斯克在將DeepMind與《戰爭遊戲》進行比較時，並不僅僅是在談論老電影。他補充說到，「即使我們沒有立即看到它的影響，人工智慧也可能在未來五年內超越人類的智慧。這並不意味著五年之內一切都會陷入困境。這只是讓未來變得不確定。」

馬斯克也曾是DeepMind的早期投資者，該公司於2014年被谷歌收購。他曾在2017年的一次採訪中表示，將其出售是為了關注人工智慧的發展，而不是為了獲得投資回報。

去年在上海舉行的世界人工智慧大會中，馬雲和馬斯克就「人工智慧對人類是機遇還是威脅？」這一話題進行了討論。

馬斯克則表達了他對人工智慧悲觀的看法，「大部分人普遍低估人工智慧的能力，但實際上人工智慧可能比最聰明的人更聰明。」他表示，自己不是一個天生樂觀或者悲觀的人，但未來科技發展將會超越人類理解它的能力。

眾所周知，馬斯克聯合矽谷大佬投資10億美元成立了一家非營利組織 Open AI，這是一家專門研究人工智慧的新公司，是為了防止人工智慧消滅世界。

馬斯克堅定地認為，「超級人工智慧必將實現，而人類只有一個選擇：成為AI」。於是，他在2017年成立了Neuralink，其目標是，通過腦機接口，讓人類思維跟上快速改進的人工智慧。

(中時新聞網)