邀請民眾一同逛市集，支持新北在地小農。（許哲瑗攝）

新北市農業局整合各地假日農夫市集，成立19處「新北希望市集」，除了打造全新行銷logo外，每處市集各有特色，像是淡水和碧潭希望市集，引進咖啡、文創及輕食元素，逛小農市集還能當文青；淡海輕軌紅樹林站首創無人智慧型販賣機，販售小農有機蔬菜及農特產，讓民眾隨手買到優質農產品。

農業局表示，新北市人口全國最多，消費潛力高、農產品多元，新北市推動市集計畫，讓農友在新北各地推廣自產農產品，避免中間剝削，多年合作下，終於促成19處「新北希望市集」的成立，昨日舉辦宣傳記者會，邀請民眾一同逛市集，支持新北在地小農。

農業局介紹，淡水及碧潭的希望市集，定期與咖啡爽、斜槓職人團隊合作，引進咖啡、文創及輕食等元素，透過異業結盟來擴大行銷；觀音山硬漢嶺農夫市集，和交通部北海岸觀音山風景處合作，結合北觀處活動行銷市集品牌，登山健行也能逛市集。

除了實體市集外，淡水農會在淡海輕軌紅樹林站，設置全市首座「農產品智慧型販賣機」，採無現金的多元支付方式，販售小農有機蔬菜、各式農產，不僅響應環保也大玩創意。

農業局表示，淡水希望市集8月8日將與咖啡爽及斜槓職人合辦「淡水咖啡節」，由新北小農、咖啡師及手作職人組成50攤展售市集，規畫手沖咖啡、咖啡知識課程、DIY馬賽克花瓶等體驗，只要帶著爸爸前往市集或是使用振興券消費，即可獲得免費手沖咖啡、彩田米餅等禮品。

(中時 )